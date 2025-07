Segnalazioni tra Chiavazza e Vigliano di un signore sospetto: “Chiede soldi in prestito con strane richieste”

Pare proprio che non sia passato inosservato l'uomo che, nelle scorse settimane, avrebbe chiesto ad alcuni passanti soldi in prestito. La motivazione sarebbe da attribuire ad un problema occorso con la sua macchina, rimasta senza benzina, e quindi impossibilitato a fare rientro a casa.

A segnalare queste strane richieste diversi cittadini che si sono imbattuti in questo signore di mezza età tra il quartiere di Chiavazza e il comune vicino di Vigliano Biellese. “Anche io mi sono imbattuto in questa persona e, colpito dal suo racconto, gli ho dato dei soldi. Peccato che non fosse vero – confida una delle vittime – Giorni dopo, l'ho di nuovo incrociato per strada e stava facendo la stessa cosa ad una donna. Credo proprio che sia un signore che vive di espedienti. Inoltre, oltre a chiedere il numero di telefono, lascia il proprio per essere ricontattato per la restituzione della cifra pattuita ma, alla fine, risulta inesistente. Ho condiviso la mia esperienza sui social e sembra proprio che non sia l'unico".

In alcuni casi, è entrato anche in bar e ristoranti a fare le stesse richieste. "Ormai è diventato il suo modus operandi - sottolinea - Se qualcuno riconoscesse nella descrizione questo individuo non esiti a contattare le forze dell'ordine al numero di emergenza unico (112)”.