Di nuovo il maltempo, è allerta gialla: rischio grandine e forti temporali

Torna il maltempo nel Biellese. Lo riporta Arpa Piemonte sul proprio sito web: “Da oggi, la progressiva discesa di un minimo depressionario dalle Isole Britanniche verso la Francia determinerà una fase di maltempo sulla nostra regione per l'apporto di intensi flussi umidi meridionali associati all'ingresso di aria più fresca in quota. Nel pomeriggio di oggi sono attesi rovesci e temporali sui settori alpini che si sposteranno successivamente verso le pianure dove, da stasera fino alla mattinata di domani, i fenomeni saranno più diffusi e intensi, con picchi di precipitazione localmente forti o molto forti, grandine e raffiche di vento. Dopo una breve pausa, domani pomeriggio si assisterà ad una nuova ripresa dei temporali, ancora persistenti sulle zone di pianura fino alla sera, in successiva attenuazione. In questi giorni, l'ingresso di masse d'aria più fresca in quota favorisce un progressivo calo delle temperature massime, più deciso giovedì e venerdì”.

In conseguenza dell’evoluzione meteorologica prevista e della valutazione degli effetti al suolo attesi, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali oggi sulle zone A, B (Verbano e alto Vercellese) e sulle zone G, I, L (Alessandrino e pianure), esteso domani anche alle zone C (pedemontana torinese) e H (Appennino). Anche il Biellese meridionale dovrebbe essere toccato dalle precipitazioni. Un graduale miglioramento è previsto venerdì, con condizioni di instabilità meno marcata che daranno origine a rovesci e temporali più sparsi, deboli o moderati.