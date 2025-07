In viaggio verso Biella sente uno strano rumore dall’auto, era una volpe nascosta nel vano motore VIDEO

In viaggio verso Biella sente uno strano rumore dall’auto, era una volpe nascosta nel vano motore

Da Benna era in viaggio verso Biella quando all'improvviso ha sentito uno strano rumore proveniente dal motore della sua auto. La conducente, preoccupata, ha subito cercato una carrozzeria per capire la natura del problema.

Dopo aver posteggiato l'auto nel rione di Chiavazza, i meccanici incaricati hanno cominciato a eseguire alcuni controlli quando all'improvviso hanno scoperto una volpe, rimasta incastrata nel vano motore del veicolo. L'animale, visibilmente spaventato, è corso via e si è rifugiato in alcuni locali dell'autofficina.

In breve tempo, è giunto sul posto il personale preposto al recupero della fauna selvatica per le operazioni di assistenza. La volpe è stata poi riacciuffata: era in discrete condizioni di salute e, dopo le visite di rito, è stata liberata nei boschi del Biellese. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, 22 luglio.