Diverse segnalazioni di residenti sono giunte al 112 per la presenza di un forte e intenso odore di gas. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per le verifiche del caso volte a individuare l'origine della perdita.

È successo stamattina in via Villani, a Biella. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per la viabilità. La strada, infatti, è rimasta chiusa al traffico per meno di un'ora fino al completamento dell'intervento.