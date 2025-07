Treni, la Regione investe sulle ferrovie: a fine settembre il progetto di elettrificazione della Biella-Novara

La Regione Piemonte conferma l’impegno concreto per il miglioramento delle linee ferroviarie del Biellese, fondamentali per i pendolari e per lo sviluppo del territorio.

Rfi ha infatti confermato che a fine settembre sarà consegnato il progetto di elettrificazione della linea Biella-Novara, finanziato con un investimento di 500.000 euro effettuato a fine 2024, che rappresenta un passo decisivo verso la modernizzazione e l’efficientamento del servizio.

L’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi sottolinea l’impegno sul fronte delle ferrovie locali: “Vogliamo ribadire che la Regione Piemonte non solo monitora costantemente la situazione ma interviene con investimenti e progetti concreti. L’elettrificazione della Biella-Novara è una tappa fondamentale per offrire collegamenti più efficienti verso Milano migliorando la qualità del servizio per chi ogni giorno viaggia per lavoro o studio”.

Per il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Davide Zappalà, da sempre attento alle esigenze dei viaggiatori biellesi, “l’elettrificazione della Biella – Novara è un passaggio obbligatorio per addivenire, un domani, a quello che è l’obiettivo fondamentale per il nostro territorio: il treno diretto Biella – Milano”.