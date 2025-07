Alpini, a Oropa il raduno e giubileo sezionale FOTO e VIDEO

Istituzioni civili e militari, rappresentanze cittadine e provinciali, gruppi alpini, biellesi e non. Tutti loro hanno preso parte al raduno e giubileo sezionale degli Alpini di Biella, in programma ieri mattina, 19 luglio, nella conca di Oropa, dinnanzi alla Cappella del Paradiso.

Come da programma, si è tenuta la cerimonia dell'alzabandiera, seguita dalla Santa Messa in suffragio di tutte le penne nere “andate avanti” sulle note del Coro La Ceseta assieme alla Fanfara di Pralungo. Per l'occasione, hanno preso la parola le autorità locali assieme al presidente dell'ANA Biella Marco Fulcheri.

Al centro degli interventi la grande prova corale dimostrata dall'intero territorio nei giorni dell'Adunata Nazionale di cui è stata lodata l'accoglienza del popolo biellese. Un appuntamento, a detta di molti, che resterà nella memoria per diverso tempo. La giornata si è poi conclusa con la distribuzione dell'immancabile risotto.