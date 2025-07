Ancora incidenti stradali nel Biellese, una donna finisce in ospedale (foto di repertorio)

Ancora incidenti stradali nel Biellese. Nella giornata di ieri, 18 luglio, altri 3 casi si sono verificati nei comuni di Curino, Valdengo e Cerrione. Nel primo caso, una donna di 57 anni è finita all'ospedale di Borgosesia in codice verde a seguito di un sinistro autonomo.

La biellese, infatti, si trovava a bordo di una moto, condotta da un uomo di 60 anni e finita a terra sulla carreggiata per cause da accertare. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri per i rilievi di rito.

Scontro tra altrettanti motoveicoli e mezzi si sono, invece, registrati negli altri due paesi: in entrambi i casi erano presenti gli agenti della Polizia Stradale e i militari dell'Arma.