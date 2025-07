Accademia Perosi in concerto a Pollone: “Gloria in Excelsis Deo”

L'Eloquenza del Sacro: un Concerto in onore del futuro Santo Pier Giorgio Frassati

Il 20 luglio 2025, alle ore 20.30, Villa Ametis Frassati a Pollone si trasformerà in un tempio sonoro dove tre secoli di musica liturgica italiana celebreranno la prossima canonizzazione del beato Pier Giorgio Frassati. La Fondazione Accademia Perosi di Biella, presenterà “Gloria in Excelsis Deo”, un evento che collega la santità contemporanea e le vette del repertorio settecentesco.

Tre pilastri della musica sacra in un concerto straordinario: l'Exultate jubilate K 165 di Mozart, cristallo purissimo dell'estasi giovanile del compositore salisburghese; il Sacrificium dal Miserere di Galuppi, abisso meditativo delle sonorità gravi; il Gloria RV 589 di Vivaldi, architettura monumentale della gioia evangelica. Un prisma costituito da capolavori attraverso il quale si osserva l'evoluzione del linguaggio musicale sacro, dal barocco al classicismo.

Le voci scelte per questo trittico promettono di incarnare la spiritualità frassatiana: i soprani Marta Cellini e Sofia Mammone, interpreti di riconosciuta eccellenza internazionale, si alterneranno nei virtuosismi mozartiani e nelle melodie vivaldiane; Angelo Galeano, controtenore dalla consolidata fama, esplorerà le profondità del Sacrificium galuppiano con quella sensibilità particolare per le sonorità gravi, caratteristica identificativa del brano. Al cembalo Rita Peiretti, incaricata di tessere il continuo storico, opera sotto la direzione di Andrea Damiano Cotti, maestro di Musica Manens – Accademia dei Solinghi.

L'Exultate jubilate mozartiano si articola in tre sezioni contrastanti: l'apertura giubilante esplode come fuoco d'artificio spirituale, l'intimo Tu virginum corona, culla l'anima nella contemplazione, l'esplosivo Alleluia finale scatena un'estasi che rispecchia quella gioia evangelica vissuta dal giovane Frassati. La scrittura vocale rivela la maturità espressiva del ventiduenne Mozart, con virtuosismi mai fini a se stessi ma sempre funzionali all'espressione del testo.

Il Sacrificium galuppiano immerge l'uditorio nelle profondità del raccoglimento. Baldassarre Galuppi, maestro dell'eloquenza veneziana, coniuga l'eredità barocca con le nuove istanze espressive del periodo galante. L'orchestrazione sobria ed essenziale sostiene la linea vocale senza mai sovrastarla, creando un'atmosfera di raccoglimento che richiama la profondità spirituale della preghiera frassatiana.

Il Gloria vivaldiano si erge come cattedrale sonora in dodici movimenti alternati tra soli, coro e orchestra. Dal tripudio collettivo dell'apertura alla contemplazione intima del Domine Deus, Vivaldi rivela una concezione architettonica che trascende la semplice musicalizzazione liturgica. La scrittura corale crea effetti di massa sonora cristallina, mentre l'uso degli strumenti solisti – particolarmente degli archi – conferisce una varietà timbrica che anticipa soluzioni mozartiane.



L'evento, patrocinato dal Comune di Pollone, dalla Diocesi di Biella e dalla Parrocchia di Pollone, si inserirà nelle celebrazioni che accompagnano l'anno della canonizzazione del beato. La figura di Pier Giorgio, che papa Giovanni Paolo II aveva definito "il ragazzo delle otto Beatitudini", troverà in questa musica sacra un'eco particolare: l'esultanza del Gloria vivaldiano rispecchierà la gioia evangelica che caratterizzò la sua esistenza terrena.

La Fondazione Accademia Perosi di Biella, nel proporre questo concerto, conferma la propria missione di promuovere la grande musica sacra come veicolo di elevazione spirituale e culturale dove bellezza e fede si intrecciano in manifestazioni artistiche di straordinaria intensità.

ingresso gratuito, è necessaria la prenotazione su www.accademiaperosi.org

Il concerto si terrà a: Villa Ametis-Frassati - via Frassati 33 - Pollone (Bi)

Programma:

Wolfango Amadeus Mozart

Exultate jubilate K 165 per soprano* e orchestra

Wolfango Amadeus Mozart

Laudate Dominum per soprano, coro e orchestra dal Vesperae solemnes de confessore K 339

Baldassarre Galuppi

“Sacrificium” per controtenore o orchestra dal Miserere

Antonio Vivaldi

Gloria in excelsis Deo per soli, coro e orchestra RV 589