Ladri a Cossato, stanze a soqquadro e sistema d'allarme eluso: “Hanno atteso che i miei cari andassero al mare”

“Non è stato piacevole rientrare a casa e ritrovare l'intera abitazione a soqquadro a causa dei ladri. Cocci di vetro a terra, armadi e cassetti rivoltati, le tue cose gettate a terra e danneggiate. Simili episodi sono dannosi per la salute delle persone, specialmente se ci troviamo di fronte ad anziani”. Trattiene a stento l'amarezza la residente di Cossato che, domenica scorsa, ha segnalato un furto avvenuto all'interno dell'alloggio dei suoi cari. La coppia di pensionati, infatti, aveva scelto di trascorrere qualche giorno al mare lontano dal Biellese.

Poi la chiamata inaspettata che ha mandato a monte i piani del weekend: “Ci ha avvisato il nostro giardiniere che qualcuno si era introdotto in casa e aveva creato scompiglio nei locali – confida - Solo la cucina è stata risparmiata dal loro passaggio”. Oltre al danno materiale e morale, alcuni orologi mancano all'appello. “Non solo – spiega – Sembra che i ladri abbiano isolato il sistema d'allarme. Inoltre, pare proprio che tenessero d'occhio i miei: hanno aspettato che partissero per il mare per agire indisturbati. Molto probabilmente ci troviamo di fronte a dei veri e propri professionisti”.

Le indagini sono ora affidate ai Carabinieri. “Li ringrazio – sottolinea – per la tempestività e la cortesia. Come da loro riportato, tra le pratiche da adottare, è sempre buona norma evitare di segnalare l'assenza da casa per un periodo di vacanza sui propri canali social. Inoltre, è sempre opportuno che qualche amico o parente sorvegli la casa nei giorni d'assenza. Piccole accortezze che possono evitare simili fatti di cronaca”.