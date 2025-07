Nuovo innesto per il Città di Cossato in vista della nuova stagione sportiva. La società annuncia in una nota stampa di aver acquisito le prestazioni sportive del classe '07 Emanuel Di Francesco.

Giovane centrocampista, in breve tempo è passato dal settore giovanile della Biellese direttamente alla prima squadra del Borgosesia tra Serie D ed Eccellenza.