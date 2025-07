Poliambulatorio di Cossato, servizi spostati per il completamento degli interventi di riqualificazione

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Poliambulatorio di Cossato, in via Maffei 59, anche noto come Casa della Salute di Cossato, da alcuni mesi è oggetto di lavori di riqualificazione complessiva dei locali. Tali interventi infrastrutturali, del valore di oltre 1 milione e 769 mila euro, ora necessitano di liberare gli spazi interni in cui si svolge l’attività.

Al fine di limitare al massimo le ricadute sull’utenza, si è cercato di programmare i lavori e quindi il trasloco nel periodo estivo. Pertanto, i servizi verranno progressivamente trasferiti nel più breve tempo possibile tra mercoledì 16 a martedì 22 luglio, in cui parte dell’attività verrà sospesa in via transitoria per riprendere da mercoledì 23 luglio presso altre sedi ASL, fino al completamento dei lavori.

Non subirà sospensioni, ma solo uno spostamento di sede presso la sede ASL BI in località Paruzza dal 17 luglio il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica): la Guardia Medica (Servizio di Continuità Assistenziale) rimarrà presso il Poliambulatorio di Cossato fino a mercoledì 16 luglio compreso e da giovedì 17 luglio dalle ore 20 sarà attiva in via Milano 46-50. Si ricorda che l’accesso, attivo tutte le notti dalle 20:00 alle 8:00 nei giorni feriali e in aggiunta nei giorni festivi e prefestivi dalle 8.00 alle 20.00, avviene tramite chiamata al 116117.

Un altro servizio che sarà trasferito senza sospensioni è il Servizio Infermieristico Domiciliare, che si trasferirà presso il Servizio di Neuropsichiatria in via Marconi 166 (retro della Casa della Salute di Cossato) dal 21 luglio: la cassetta presso il Poliambulatorio di Cossato, finora utilizzata, sarà attiva fino a venerdì 18 luglio compreso. Dal 21 luglio le impegnative per i prelievi domiciliari dovranno essere consegnate dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 14.30.

Qui di seguito i principali aggiornamenti per i cittadini.

Per le operazioni di trasloco, dal 16 al 22 luglio compresi, in particolare, saranno sospese le attività d:

₋ Sportelli CUP;

₋ Centro Prelievi;

₋ Ufficio Protesi;

₋ Ufficio ADI (Assistenza Domiciliare);

₋ Ambulatorio Infermieristico di Medicazioni e Vulnologia: sospeso solo venerdì 18 luglio.

Dopo il trasferimento, i servizi riapriranno nelle nuove sedi e nelle rispettive date.

CUP, PRELIEVI E UFFICIO PROTESI

Da mercoledì 23 luglio, presso la sede ASL BI in Località Paruzza a Cossato.

 Prelievi: al primo piano, con accesso solo su prenotazione tramite numero verde 800 000 500 (si può prenotare a partire da mercoledì 16 luglio). Gli esami oncologici e citologici prenotati nelle giornate del 17 e 18 luglio verranno ancora eseguiti presso via Maffei 59. Gli esami di laboratorio in libera professione potranno essere effettuati esclusivamente presso il Centro Prelievi ad accesso diretto dell'Ospedale.

 Sportello CUP: al primo piano, da mercoledì 23 luglio attivo dalle 11.00 alle 15.00 dal lunedì al venerdì per le seguenti prestazioni: scelta/revoca medico, rilascio esenzioni, pagamenti ticket, consegna referti. Al momento presso il CUP di Cossato saranno sospese le prenotazioni ambulatoriali che potranno essere effettuate presso le Farmacie convenzionate, tramite il numero verde 800 000 500 e sul portale Salute Piemonte oppure tramite l’APP CUP Piemonte oppure presso le sedi ASL BI di:

 Vigliano Biellese: apertura da lunedì a venerdì, dalle 8.15 alle 13;  Biella: apertura da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 15;

 Mongrando: apertura lunedì, giovedì e venerdì, dalle 8.15 alle 12 e martedì e mercoledì, dalle 8.15 alle 13.30;

 Andorno: apertura martedì, giovedì e venerdì, dalle 8.15 alle 12 e il lunedì e il mercoledì, dalle 8.15 alle 13.30;

Cavaglià: apertura da lunedì a venerdì, dalle 8.15 alle 13.

Al fine di venire incontro alle esigenze dei cittadini, a partire da lunedì 21 luglio sono stati ampliati gli orari degli sportelli territoriali di Ponzone e Valle Mosso con orario:

 Ponzone: apertura da lunedì a venerdì con orario 8:30-12:30 e 13:30-15;

 Valle Mosso: apertura da lunedì a venerdì con orario 8:30-12:30.

Ufficio Protesi: al piano terra, apertura da lunedì a venerdì, ore 10.30 – 13.00.

AMBULATORI INFERMIERISTICI

Presso la sede ASL BI in Località Paruzza a Cossato, al primo piano:

 Dal 19 luglio: Ambulatorio Infermieristico Sabato e Festivi: dalle 11:30 alle 12:30

 Dal 21 luglio: o Ambulatorio Terapie Iniettive e rilevazione parametri vitali: da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 10:30 e dalle 14:00 alle 14:30. o Ambulatorio Medicazioni e Vulnologia: da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30. o Ambulatorio Infermieristico Diabetologico: aperto il mercoledì (e non più di venerdì) dalle 10.00 alle 13.00.

UFFICIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Ufficio ADI: presso sede ASL BI fraz. Valle Mosso - Valdilana. Per informazioni è possibile contattare il numero 015.15159471.

CONSULTORIO E SPORTELLO UNICO A VIGLIANO BIELLESE

Presso la sede territoriale ASL BI di Vigliano Biellese – Via Milano 299 saranno trasferiti i servizi:

 Consultorio: dal 21 luglio attivo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 15.00.

 Sportello Unico: apertura da lunedì 21 luglio. Accesso tramite chiamata al numero 800 322 214

Le sedi che accoglieranno temporaneamente i servizi del Poliambulatorio di Cossato manterranno regolarmente anche le attività sanitarie già presenti. Pertanto, si ricorda:  Località Paruzza – Via Milano 46-50: Centro di Salute Mentale (CSM) e Medicina Riabilitativa;  Sede di Via Marconi 166 (retro della Casa della Salute di Cossato): SER.D (Servizio Dipendenze) e N.P.I (Neuropsichiatria infantile).

“Accanto ai cambiamenti organizzativi, stiamo assistendo alla concreta realizzazione delle Case della Comunità, che stanno prendendo forma anche nel nostro territorio – hanno così commentato Barbara Bragante, Direttore dell’Area Territoriale e Luigi De Mitri, Responsabile del Distretto di Cossato - Siamo consapevoli che questo importante processo di riqualificazione comporterà, seppur per un periodo molto limitato, la temporanea chiusura della sede di Cossato, da sempre punto di riferimento per molti cittadini. Tuttavia, si tratta di un passaggio necessario per offrire in futuro sedi più moderne e servizi sanitari ancora più efficienti. Abbiamo lavorato con impegno per evitare interruzioni nelle prestazioni sanitarie, organizzando lo spostamento delle attività in sedi alternative, in modo da garantire la continuità dei servizi per tutta la comunità.”

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito ASL BI al seguente link: https://aslbi.piemonte.it/poliambulatorio-di-cossato-trasferimento-dei-servizi/ oppure contattare il numero 015/15159110, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 15:00, per tutta la durata dei lavori.