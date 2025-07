Bollino rosso sulle strade fra Liguria e Piemonte: siamo nel pieno dell'esodo estivo

Sono giornate da bollino rosso quelle del secondo fine settimana di luglio sulle principali arterie stradali e autostradali di Liguria e Piemonte. Il traffico ieri è aumentato in modo esponenziale sia sull’A6 che sull’A10, con un massiccio flusso di vacanzieri diretti dai grandi centri urbani verso le ambite località di mare.

Già da ieri e per tutta la mattinata odierna, si è registrato un considerevole aumento dei volumi di traffico, che ha messo alla prova la rete stradale e autostradale. Le partenze si sono concentrate, come previsto, nelle prime ore per cercare di sfuggire alle code, ma la densità veicolare è comunque elevata.

Le previsioni indicano che le ore più "calde" per i rientri saranno nella serata di domenica, quando molti vacanzieri faranno ritorno verso le città, con il rischio di ulteriori rallentamenti e code. Le autorità raccomandano prudenza alla guida e di monitorare costantemente gli aggiornamenti sul traffico, prima di mettersi in viaggio.