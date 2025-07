Biella investe nel benessere e nell’inclusione, a Chiavazza nuove strutture per la ginnastica all’aperto

Il comune di Biella prosegue il proprio impegno per promuovere stili di vita sani e inclusivi con l’installazione di nuove strutture per la ginnastica all’aperto, accessibili anche a persone con disabilità, nel parco pubblico del quartiere Chiavazza. davanti al PalaSarselli di via Coda.

L’intervento, voluto dall’amministrazione comunale, arricchisce l’offerta sportiva e di benessere sul territorio, offrendo uno spazio gratuito e attrezzato per il movimento all’aria aperta, fruibile da cittadini di tutte le età e abilità. “Abbiamo voluto dotare Chiavazza di un’area moderna, fruibile tutto l’anno e pensata anche per chi vive una condizione di disabilità – dichiara l’assessore allo Sport Giacomo Moscarola –. Questo progetto nasce dalla volontà di portare lo sport sempre più vicino alle persone, anche nei quartieri, perché crediamo che lo sport sia un diritto di tutti, non un privilegio.”

Le strutture installate comprendono attrezzi per esercizi a corpo libero, percorsi di mobilità, e postazioni accessibili progettate secondo criteri di inclusività, con l’obiettivo di promuovere il benessere fisico e la socializzazione in un contesto naturale. “Questa è un’iniziativa che unisce salute, inclusione e qualità della vita – sottolinea l’assessore al Benessere Domenico Gallello –. Vogliamo che ogni cittadino, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, possa avere l’opportunità di vivere appieno gli spazi pubblici e prendersi cura del proprio corpo e del proprio equilibrio psicofisico.”

L'invito è quello di visitare il nuovo spazio e a farne un punto di incontro, allenamento e socialità, all’insegna del benessere e della partecipazione.