Piedicavallo, l'’estate comincia con il tutto esaurito per la serata dedicata al Rifugio Rivetti

Sabato 5 luglio il Teatro Regina Margherita di Piedicavallo ha fatto registrare il tutto esaurito per "90 anni del Rifugio Rivetti e non solo", appuntamento inserito all’interno della rassegna La Valle dell’Acqua, andato sold out in pochi giorni e per il quale è stato necessario organizzare una replica straordinaria, tenutasi alle 22.30 dello stesso giorno.

La serata dedicata alla storia del Rifugio Rivetti è stata introdotta dalla voce narrante di Claudia Vincenzi e inframmezzata dai canti del coro Accordi in Valle. A seguire è stato proiettato il video "40 in vetta", dedicato al lavoro educativo e sociale portato avanti dalla Domus Laetitiae di Sagliano Micca.

Il momento più toccante è arrivato nella parte finale, quando sono stati ricordati alcuni tra i gestori storici del rifugio. Presenti anche Federica con il figlio Giacomo, ex gestori arrivati appositamente per l’occasione, insieme al presidente del CAI Andrea Formagnana, alla vicepresidente Manuela Piana e a numerosi soci. Si ricorda che quest’anno il ricavato delle offerte per la borraccia ufficiale della rassegna viene interamente devoluto alla Domus Letitiae per il sostegno delle sue attività.