Con BigMat Mondin & IMEC, sali in quota in sicurezza: aperte le iscrizioni al corso certificato per l’uso delle piattaforme aeree.

Aggiornamento, sicurezza e certificazione sono gli elementi fondamentali per lavorare nel mondo dell’edilizia. Per questo BigMat Mondin Imo & Figli, da sempre al fianco degli artigiani e dei professionisti del settore, promuove il corso di abilitazione all’uso delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) organizzato da IMEC Ecology Services S.r.l., realtà biellese leader nel noleggio di mezzi da cantiere.

Il corso – in programma presso la sede IMEC di Sandigliano – è riconosciuto a livello nazionale, permettendo di ottenere l’attestato obbligatorio per legge. Con la formazione si avrà a disposizione una giornata gratuita di noleggio cestello, per un valore di 100 euro.

“Investire sulla sicurezza è il primo passo per costruire e farlo con partner affidabili significa offrire ai nostri clienti un servizio completo: materiali di qualità, consulenza tecnica e formazione professionale.”

Il corso è aperto a imprese, dipendenti, artigiani e tecnici che vogliono lavorare in regola e in sicurezza.

Per l’iscrizione sarà possibile rivolgersi a BigMat Mondin Imo & Figli al numero 015 284 04, recarsi presso le sedi di Pavignano (Strada Cantone Gironetta 1) o Chiavazza (Via Milano 123/bis), oppure contattare IMEC al 0154460728 o al 3758378449 o via email a imececologyservices@gmail.com.