Insediato il consiglio d'amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria

L’assessore alla Sanità Federico Riboldi è intervenuto oggi alla riunione di insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria che si è svolta nel Grattacielo Piemonte.

I componenti del Cda sono Mario Vevey, in rappresentanza della Regione Valle d’Aosta, che, in base al principio della rotazione previsto dallo Statuto, è stato eletto presidente, Angelo Ferrari, indicato dalla Regione Liguria, Maria Caramelli, indicata dalla Regione Piemonte, e Bartolomeo Griglio in rappresentanza del Ministero della Salute.

L’assessore Riboldi nel suo intervento di saluto ha sottolineato “l’importanza del ruolo svolto in questi anni dall’Istituto Zooprofilattico per le analisi sulla sicurezza alimentare e sulle malattie degli animali. Il Piemonte, così come le altre Regioni, ha investito molto per ristrutturazioni e nuove apparecchiature e continua a finanziare programmi specifici. Una particolare attenzione è necessaria sul tema dell’inquinamento da PFAS, che vede la Regione fortemente impegnata. I laboratori dell’Istituto sono di alto livello e sono inseriti nella rete dei laboratori di sanità pubblica umana con i quali vi è una stretta collaborazione. Ai componenti del nuovo Cda ho voluto fare gli auguri di buon lavoro e ricordare che la Regione Piemonte è al loro fianco.”

L’Istituto Zooprofilattico ha oltre 400 dipendenti nelle 3 Regioni ed è un ente che fa parte del sistema sanitario nazionale come componente di una rete di 10 istituti che svolgono attività di laboratorio e consulenza per le Asl e di supporto per le filiere agro-alimentari.