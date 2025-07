Maltempo, piante a terra nel Cossatese: grandine a Masserano e Brusnengo

Come anticipato dai bollettini di Arpa Piemonte, tra il tardo pomeriggio e la prima serata di ieri, 7 luglio, il Biellese ha dovuto nuovamente fare i conti con le conseguenze dell'ondata di maltempo: pioggia battente, forti temporali, raffiche di vento di media intensità e chicchi di grandine di piccola grandezza.

Quest'ultima riscontrata soprattutto nei territori di Masserano e Brusnengo. In questi zone, infatti, alcuni residenti hanno segnalato diversi danni a colture ed orti. Fortunatamente non si sono registrati grossi disagi in tutta la provincia eccezion fatta per numerose piante crollate a terra e sulle strade nel Cossatese e nei comuni limitrofi.

In questo caso, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la rimozione degli alberi e la messa in sicurezza delle carreggiate.