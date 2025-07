A Occhieppo Inferiore iscrizioni scolastiche entro il 18 agosto

Da 3 luglio a Occhieppo Inferiore è possibile effettuare l'iscrizione ai servizi scolastici per l'a.s. 2025-2026.

Per quanto riguarda la mensa scolastica, il Comune invita gli utenti già precedentemente iscritti a controllare il resoconto dei buoni pasto, in quanto, come da regolamento, non è possibile effettuare una nuova iscrizione in presenza di debiti pregressi.

Per i servizi di pre e post scuola è possibile presentare l'iscrizione, ma le modalità di organizzazione degli stessi (ed eventuali tariffe collegate) verranno comunicati con successiva informativa.

Per procedere con le iscrizioni c'è tempo fino il giorno 18 agosto 2025.

Qui le tariffe clicca qui

Qui per le iscrizioni clicca qui