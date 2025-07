L'importanza per l'Europa di ricordare Srebrenica

L’associazione culturale bosniaca organizza domenica 6 luglio la commemorazione in occasione del 30° anniversario del genocidio di Srebrenica in cui persero la vita 8372 persone.



Il ritrovo sarà alle ore 18:00 presso via Gramsci 79 a Gaglianico. Dopo gli interventi degli ospiti seguirà una corteo "della pace" dalla Dzemat Biella verso l'auditorium di Gaglianico. La commemorazione si concluderà con la proiezione del docufilm "| diari di mio padre" di Ado Hasanovic con ingresso libero.



L'autore è nato nel 1986 a Srebrenica, ora Bosnia ed Erzegovina, e vive a Roma. Si è diplomato in regia all'Accademia del cinema di Sarajevo e al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma. Dal 2015 è direttore artistico del festival "Passaggi d'Autore: Intrecci Mediterranei" a Sant'Antioco in Sardegna. Nel 2024 ha fondato il Silver Frame FF a Srebrenica. My Father's Diaries è stato presentato in anteprima al Visions du Réel 2024.