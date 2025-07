Principio d'incendio ad un'auto. L'allarme è scattato poco dopo le 13 di oggi, 4 luglio, nel comune di Biella.

Stando alle prime informazioni raccolte alcuni passanti, assieme al proprietario, avrebbero agito tempestivamente proprio per domare le fiamme prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco. Una volta sul posto, la squadra ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo. In fase di accertamento le cause del piccolo rogo.