Pray, 70enne investita da un'auto

Non sarebbero gravi le condizioni di salute della donna di 70 anni che, nella mattinata di ieri, 2 luglio, è stata investita da un'auto condotta da un 65enne. È successo poco dopo le 11.30 nel comune di Pray. La signora è stata subito assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata all'ospedale di Borgosesia per le cure del caso in codice verde. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.