Biella, operatore di SEAB aggredito da un uomo ai giardini di via Carso

Aggressione ai giardini di via Carso, a Biella. È successo intorno alle 7.30 di oggi, 3 luglio: stando alle prime ricostruzioni, un operatore di SEAB era intento a pulire all'interno dell'area verde, in prossimità dello spazio riservato ai bimbi, quando all'improvviso uno sconosciuto avrebbe afferrato una scopa dal suo mezzo e l'avrebbe lanciata verso di lui per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

Fortunatamente l'addetto si sarebbe abbassato in tempo e avrebbe evitato un colpo alla testa. In seguito, lo stesso uomo di origine straniera avrebbe afferrato un altro oggetto in metallo per sfasciare il finestrino laterale e frontale del veicolo utilizzato per la raccolta dei rifiuti.

Poi si sarebbe dato alla fuga a gran velocità. L'addetto di SEAB l'avrebbe inseguito a piedi dando indicazioni alla Polizia e spiegando quanto accaduto. In breve tempo, gli agenti hanno rintracciato e fermato il presunto aggressore, portato in Questura per gli accertamenti di rito che valuteranno la sua posizione.

Indignato il presidente di SEAB Gabriele Bodo, immediatamente informato dell'aggressione: “Faremo sicuramente denuncia. È un fatto grave, soprattutto perchè avvenuto in un luogo frequentato da famiglie ai danni di un nostro dipendente impegnato nello svolgimento del suo lavoro”.