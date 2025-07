Biella, aggressione a operatore SEAB: fermato ed espulso il responsabile

È stato espulso l'uomo di origine straniera che ha aggredito nella mattinata di ieri, 3 luglio, un operatore ecologico di SEAB nei giardini di via Carso, a Biella. Quest'ultimo era intento a pulire i quando è stato aggredito da un soggetto di origine nigeriana.

L’aggredito gli aveva semplicemente chiesto di spostarsi per effettuare al meglio la propria attività lavorativa; a questa semplice richiesta l’uomo ha iniziato ad agitarsi e improvvisamente ha colpito al fianco il netturbino, dandosi poi alla fuga. L’operatore ecologico impaurito ha subito allertato il 112.

Le Volanti della Polizia di Stato, acquisite le prima informazioni da parte del richiedente, hanno prontamente iniziato le ricerche dell’aggressore. Quest’ultimo è stato intercettato in via Torino e, essendo sprovvisto di documenti e mostrandosi poco collaborativo con gli agenti, è stato portato in Questura. Da accertamenti effettuati presso gli uffici della Questura, è risultato che l’uomo, oltre ad avere diversi precedenti penali, era destinatario di un ordine ad abbandonare il territorio nazionale emesso nel maggio 2025 dal Questore di Torino.

Nel primo pomeriggio dello stesso giorno, con decreto del Questore, gli agenti della Questura hanno provveduto all’accompagnamento del nigeriano, irregolare sul territorio, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino.