Approvati dal Consiglio regionale due emendamenti a favore dell’agricoltura piemontese

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato oggi, giovedì 26 luglio 2025, due emendamenti, depositati dal consigliere regionale Claudio Sacchetto, Presidente della Terza Commissione Consiliare Permanente, che riguardano i pozzi irrigui e i disciplinari di produzione. Importanti misure che vanno nella direzione intrapresa da Coldiretti per cui vengono esonerati i pozzi irrigui, denunciati prima della Legge 22/1996, dal ricondizionamento o chiusura e viene istituito il Tavolo Permanente Tecnico fitosanitario.



“Un lavoro fondamentale che ha portato all’approvazione di questi due emendamenti a favore del mondo agricolo. L’eliminazione dell’obbligo di ricondizionamento dei pozzi irrigui, infatti, viene incontro alle richieste che la nostra Organizzazione ha portato avanti da tempo con la Regione per evitare di aggiungere costi elevati alle imprese su cui già gravano gli aumenti dovuti allo sconvolgimento dei mercati – spiegano il Presidente di Coldiretti Novara-Vco Fabio Tofi e il Direttore Luciano Salvadori . La nascita poi, presso la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, del Tavolo permanente tecnico fitosanitario ed il recepimento e l’applicazione delle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata e biologica vanno nella direzione di garantire maggiore spazio d’azione nella gestione della difesa dalle fitopatie e di fornire ulteriori strumenti per operare con celerità rispetto alle varie problematiche nel corso delle annate agrarie. Non dimentichiamo che la scorsa settimana – continuano Tofi e Salvadori - è stato approvato, sempre su proposta del Presidente della Terza Commissione Consiliare Permanente, nel novero della legge di riordino, l’emendamento riguardante l’applicazione del Deflusso Ecologico, previsto dalla normativa europea, tramite il quale viene garantita flessibilità e tutela per l’irrigazione in Piemonte. Così, garantendo da un lato il rispetto del deflusso ecologico, i Consorzi irrigui potranno gestire con maggiore velocità i periodi di deficit idrico e di prelievo nel rispetto dell’ambiente”.