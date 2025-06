Chiamate al 112: “C'è un anziano in difficoltà vicino allo Strona”, a Cossato scatta l'allarme

Attimi di preoccupazione nel primo pomeriggio di oggi, 25 giugno, a Cossato, dove alcuni passanti e residenti avrebbero notato un anziano vagare vicino al torrente Strona, forse vittima di una caduta accidentale.

A molti è parso in evidente stato confusionale. Inoltre, vedendolo in difficoltà e preoccupati per le sue condizioni di salute, hanno subito lanciato l'allarme. Sul posto sono giunti in breve tempo Vigili del Fuoco, Carabinieri e sanitari del 118 per la prima assistenza. Alla fine, l'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso per alcuni accertamenti.