Biella, cittadini segnalano sms “sospetti”. L'ASL: “Non rispondete e non chiamate”

Nella giornata odierna sono arrivate all'ASL di Biella alcune segnalazioni da parte di cittadini che riferivano di aver ricevuto SMS che invitano a contattare l’ASL (ma è scritto ASI) ad un numero telefonico (ad esempio, 895895001) per presunte “comunicazioni che la riguardano”.

L’Azienda sanitaria Locale di Biella sta procedendo agli adempimenti di competenza e comunica che tali SMS non provengono dall’ASL BI, in quanto non invia SMS in cui viene richiesto di telefonare né mandare messaggi ad un numero telefonico, né tanto meno per annunciare comunicazioni che riguardano il paziente.

Si invita a non rispondere e non chiamare e nel dubbio contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASL BI al numero 015-15153968 oppure via mail all’indirizzo urp@aslbi.piemonte.it