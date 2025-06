Sirene a Biella, Carabinieri e Polizia arrivano in via Tripoli FOTO

Le sirene delle forze dell'ordine sono risuonate nel centro di Biella. Passanti, residenti e automobilisti hanno visto sfrecciare a gran velocità mezzi di Polizia e Carabinieri in direzione di via Tripoli.

Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che un uomo abbia dato in escandescenza in uno degli uffici dell'INPS di Biella per alcune pratiche legate a sussidi e normative vigenti. Ne sarebbe nato un alterco piuttosto acceso e la direzione, visibilmente preoccupata, avrebbe allertato il numero di emergenza unico (112).

Una volta sul posto, gli agenti e il personale preposto sono entrati nella struttura per riportare alla calma la persona e compiere i dovuti accertamenti.