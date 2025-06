Dal Nord-ovest: incidente stradale sulla A5 verso Ivrea, due persone in ospedale

Nella mattina di oggi, sabato 21 giugno 2025, intorno alle ore 8:45, le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Livorno Ferraris e da quello volontario di Santhià sono intervenute per un incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture ad Alice Castello, sulla A5.

All'arrivo dei Vigili del fuoco i conducenti, in direzione Ivrea km 15+800, erano già fuori dai veicoli e affidati alle cure dei sanitari, due dei quali trasportati in ospedale. Gli operatori hanno messo in sicurezza l'area e le autovetture.

Presenti sul posto anche Polizia Stradale di Settimo Torinese, Croce Bianca di Alice Castello e Viabilità Autostradale.