Cossato, tamponamento tra auto in via Mazzini (foto di Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

Tamponamento tra tre auto a Cossato. È successo poco prima delle 18.30 di oggi, 19 giugno, lungo via Mazzini, dove ora il traffico è deviato verso altre direzioni, in attesa della rimozione dei veicoli.

Stando alle prime informazioni raccolte, una donna sarebbe stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.