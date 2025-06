Una pizza per Lara e Lucio: solidarietà a tavola il 21 giugno a Gaglianico

Un appuntamento da segnare in agenda, quello di sabato 21 giugno alle ore 19:30, presso Pizza Max in via Antonio Gramsci 42, a Gaglianico (BI). Una cena sì, ma con un obiettivo speciale: sostenere le cure di Lara e Lucio, due cuccioli recentemente salvati da una realtà locale impegnata nella tutela degli animali.

L’iniziativa è una cena benefica, organizzata dall'associazione Scodinzolando con Flò e l’intero ricavato sarà devoluto proprio per garantire ai due piccoli amici a quattro zampe le cure veterinarie di cui hanno urgente bisogno. Un gesto semplice – sedersi a tavola – che può trasformarsi in un grande atto di solidarietà.

Le prenotazioni sono aperte fino al 15 giugno e possono essere effettuate contattando uno dei seguenti numeri:

📞 342 7098964

📞 347 360 2518

📞 347 256 8546

Un’occasione per fare del bene, condividendo una serata di buon cibo e buona compagnia. Perché, come spesso accade, è insieme che si fanno le differenze più grandi.