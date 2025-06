Valdilana, a fuoco catasta di legname

Incendio nel comune di Valdilana. Dalle informazioni raccolte, avrebbe preso fuoco una catasta con circa 300 quintali di legname. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 18 giugno, in frazione Viebolche, tra gli abitati di Crocemosso e Mosso.

Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone, impegnati nelle operazioni di spegnimento, bonifica e successiva messa in sicurezza. Presente anche il personale del Nucleo NIA per gli accertamenti di rito che stabiliranno le cause del rogo.