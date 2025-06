Cossato, c'è il protocollo d'intesa tra il Comune e l'UPBeduca

Oggi, 18 giugno, alla presenza del sindaco Enrico Moggio e del presidente UPBeduca Paolo Monfermoso, è stato sottoscritto presso gli uffici comunali di Cossato, il protocollo d'intesa tra il Comune e UPBeduca.

Nell'ambito delle rispettive competenze il protocollo prevede da parte dell'amministrazione comunale di riconoscere UPBeduca come interlocutore soggetto idoneo per l'apporto e lo stimolo culturale fornito al territorio e di collaborare con essa in progetti e azioni; a consentire, compatibilmente con la disponibilità dell'amministrazione comunale, l'uso gratuito di spazi, per corsi precedentemente concordati con l'Ente, compatibilmente con la tematica proposta, la condivisione dell'iniziativa, le esigenze del servizio e le prenotazioni già esistenti per l'uso degli stessi; a contribuire alla diffusione delle attività e delle iniziative culturali di UPBeduca, con i mezzi che verranno individuati e ritenuti più adeguati; a segnalare docenti qualificati e/o figure di alto livello culturale presenti in zona disponibili all'insegnamento, al fine di valorizzare al meglio le risorse umane del territorio.

UPBeduca si impegna a mettere a disposizione dell'amministrazione comunale la propria collaborazione, le proprie competenze e le conoscenze garantendo, ove possibile, la partecipazione gratuita per alcune iniziative organizzate dal Comune di Cossato (eventi, manifestazioni, convegni) di relatori esperti in materia culturale; a predisporre un report annuale in merito ai corsi effettuati, alla partecipazione, ai progetti e alle iniziative organizzate presso la propria sede di Cossato.

Dichiara il sindaco Moggio:”Il protocollo suggella la collaborazione con l’UPBeduca e soprattutto ne evidenzia il ruolo importante nell’offerta culturale del territorio. Come amministrazione abbiamo voluto riconoscere, anche formalmente, questa importante risorsa che opera da anni a Cossato ed è un riconosciuto centro di riferimento per la formazione”.

“E' con grande soddisfazione ed orgoglio che, come Università Popolare Biellese abbiamo sottoscritto questo protocollo” dichiara il presidente Monfermoso. “Ringrazio il sindaco Moggio e la sua amministrazione per la grande opportunità che ci ha concesso. Per noi la realtà cossatese è molto importante e strategica per lo svolgimento dei nostri corsi che, in parte, già avvengono nella nostra sede di via Martiri 14 e proprio per questo contiamo di ampliare la nostra offerta formativa collaborando in maniera puntuale e coesa con l'amministrazione comunale e la cittadinanza”.