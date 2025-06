Iva e commercio internazionale, un focus per le imprese esportatrici

Disposizioni complementari al Codice doganale UE, Iva intracomunitaria e operazioni temporanee: sono alcuni degli aspetti più rilevanti che le imprese si trovano ad affrontare quando esportano. Per promuovere una conoscenza approfondita e consapevole di questi temi, migliorando la presenza delle imprese sui mercati esteri, la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e gli Uffici locali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, organizzano un webinar che si terrà mercoledì 25 giugno, dalle 14.30 alle 16.

L’incontro, rivolto alle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, si svolgerà online. Dopo l’apertura dei lavori da parte di Cristina D’Ercole, vice segretario generale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, e di Davide Tanzarella, dirigente dell’Ufficio Dogane di Novara, si entrerà nel vivo dell’incontro con un focus sulle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice doganale dell’Unione e sui profili sanzionatori, illustrati da Francesca Crocetti dell’Ufficio Dogane di Novara. Seguirà l’intervento “L’esportatore abituale e Iva intracomunitaria” di Danilo Lano dell’Ufficio Dogane di Biella, mentre Benedetta Scumace dell’Ufficio Dogane di Novara approfondirà il tema delle importazioni ed esportazioni temporanee.

«Con questo nuovo incontro continua la proposta formativa offerta gratuitamente alle imprese del territorio grazie all’impegno della Camera di Commercio e della Direzione territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ambito del Protocollo d’intesa siglato dai due Enti» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Una delle sfide maggiori per le imprese che vendono all’estero è mantenere un aggiornamento costante in merito alle disposizioni normative che disciplinano gli scambi oltre confine, evitando di incorrere in possibili sanzioni: gli esperti dell’Agenzia delle Dogane aiuteranno i nostri imprenditori a fare il punto su alcuni temi particolarmente significativi per chi si occupa di commercio internazionale, aiutandoli a gestire il proprio export con sempre maggior consapevolezza».

«Il ruolo dell’Agenzia è garantire servizi doganali efficaci, sicuri e competitivi» spiega Davide Miggiano, Direttore territoriale per il Piemonte e la Valle d’Aosta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. «La semplificazione delle procedure doganali sostiene la proiezione internazionale delle imprese. La conoscenza approfondita delle problematiche doganali e dei relativi obblighi rappresenta uno strumento di competitività per le aziende del territorio». La partecipazione all’incontro è gratuita: per iscriversi occorre compilare il modulo online accessibile dal sito della Camera di Commercio www.pno.camcom.it.

Maggiori informazioni possono richieste scrivendo un’e-mail all’indirizzo internazionale@pno.camcom.it