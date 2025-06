Biella 4 Racing, torna il Remember Alberto Caligaris

Una nuova data, un nuovo format, nuovi giochi e nuove location, per un Remember Alberto Caligaris 2025 dalle tante novità, pronto a mantenere la sua natura di manifestazione fra amici, ma allo stesso tempo pronto a rinnovarsi ed a fornire nuovi spunti per una giornata di divertimento ed allegria.

“Manca ormai poco più di un mese al Remember Alberto Caligaris 2025”, ci raccontano gli esponenti Biella 4 Racing, “e per questa sua quarta edizione, abbiamo voluto provare a cambiare, con una nuova data, domenica 20 luglio, ma anche per quanto riguarda il format del nostro evento, per dare una ventata di novità e fornire sempre qualcosa di diverso a tutti i partecipanti, ma specie a quelli a noi affezionati che sono con noi fino dalla prima edizione”.

Raccontateci più nel dettaglio. “Quest’anno, anche per via della nuova collocazione decisamente estiva, si è pensato di concentrare il programma di manifestazione, proponendo il consolidato ritrovo del mattino per colazione ed ultime formalità al Ristorante La (Piccola) Baita di Cossila-San Giovanni, dalle 8 alle ore 8.45. A seguire dalle 9 alle 9.15 il briefing con i partecipanti, con la partenza della prima vettura fissata per le 9.30. Dopo mezz’ora, alle 10, l’arrivo al piazzale dove gli stessi troveranno i giochi ad attenderli, oltre ad una sosta per dissetarsi. Alle 11 la ripartenza, con arrivo alle 12.30, con pranzo fissato alle 13. Qui la manifestazione si concluderà con i tradizionali riconoscimenti di rito”.

Un programma più raggruppato dunque. “Esattamente, un programma che non prevede più la parte del pomeriggio, ma con all’incirca gli stessi chilometri affrontati nelle passate edizioni concentrati al mattino. Inoltre, quest’anno, si è introdotta la strada segreta, ovvero ai partecipanti verranno fornite le indicazioni del percorso da seguire solo ad intervalli prestabiliti, e gli stessi si dovranno recare al controllo prefissato per ottenere le informazioni necessarie a proseguire. Ecco il motivo per cui anche nel programma, già da tempo pubblicato, non sono indicati i luoghi del piazzale e del pranzo finale. Un gioco nel gioco, se così vogliamo dire”.

Le modalità per parteciparvi sono sempre le tradizionali. “Proprio così, le informazioni, così come il modulo per aderire alla giornata, sono presenti sui nostri social, Biella 4 Racing ASD, per quanto riguarda Facebook, e biella4racing, per quanto riguarda Instagram. Il modulo, una volta scaricato e compilato, va inviato alla nostra mail biella4racing@hotmail.com .Una volta fatto ciò ed ottenuta la conferma di ricezione, si è parte della manifestazione. Ricordiamo infine che la nostra non è una manifestazione competitiva, ma una giornata da trascorrere in allegria e compagnia nel ricordo di Alberto. Vi aspettiamo numerosi!”