Nuove adesioni Fondazione Biella Master, c'è Banca di Asti

Al lungo elenco delle Imprese, Enti e Associazioni che sostengono la Fondazione Biella Master delle Fibre Nobili si è aggiunta in questi giorni anche la Banca di Asti. L’importante istituto di credito nel 2021 aveva stipulato l’atto di fusione, per incorporazione, di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. Banca di Asti, attenta e sensibile alla situazione economica e sociale in cui si trova ad operare, è particolarmente apprezzata dalla propria clientela per il grande impegno dimostrato nella valorizzazione delle risorse locali e delle attività a sostegno dell’economia.

La nuova sponsorizzazione è andata a buon fine grazie all’interessamento del Presidente della Fondazione Biella Master, Luciano Barbera, attraverso il dottor Andrea Marinone, Capo Area della Banca di Asti e il dottor Gianluca Servo, Direttore della Filiale di Biella Principale. La nuova adesione supporterà il Biella Master delle Fibre Nobili, che in questi giorni ha predisposto il bando per la 35° edizione, riservato a candidati in possesso di laurea di 1° o 2° livello.

Il termine ultimo per le iscrizioni scade il 18 ottobre 2025. Il Biella Master delle Fibre Nobili si pone come un corso capace di preparare manager con conoscenze teoriche delle tecnologie, approfondite attraverso esperienze pratiche anche internazionali. La possibilità di maturare tali esperienze all’interno delle aziende aderenti alla Fondazione fanno del Biella Master un percorso formativo unico, che permette parallelamente il potenziamento e l’interscambio fra il Master e il mondo del lavoro, con l’assistenza diretta dei tecnici e manager responsabili.