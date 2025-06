Biella, solennità del Corpus Domini in Duomo con processione

Celebrazione a Biella del Corpus Domini, la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. La funzione si terrà giovedì 19 giugno, alle 20.45, nella Cattedrale della città.

La solenne funzione sarà presieduta dal vescovo di Biella Roberto Farinella, con processione eucaristica per le vie del capoluogo di provincia. La partenza sarà da piazza Duomo, con passaggio in via Italia, via Gramsci, via Garibaldi, via Seminari e ritorno in piazza con la benedizione eucaristica.

L'invito è esteso, oltre ai fedeli biellesi, anche alle associazioni, alle comunità parrocchiali, ai movimenti ecclesiali e alle confraternite.