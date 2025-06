Salussola, un incontro per affrontare il caldo: i consigli degli infermieri di famiglia

Con l’arrivo delle temperature elevate, torna alta l’attenzione sui rischi legati al caldo, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani e bambini. Colpi di calore, disidratazione e cali di pressione sono disturbi frequenti durante l’estate, ma nella maggior parte dei casi possono essere evitati con semplici accorgimenti quotidiani.

Proprio per informare e sensibilizzare la cittadinanza, il Comune di Salussola, in collaborazione con l’ASL BI, organizza un incontro pubblico dal titolo “Affrontare il caldo: consigli per stare bene”, in programma per martedì 17 giugno alle ore 20,30, presso l’ambulatorio comunale di via Dante Alighieri 16.

Durante la serata, gli Infermieri di Famiglia e di Comunità dell’ASL di Biella saranno a disposizione per fornire indicazioni pratiche su come proteggersi dal caldo, prevenire i malori legati alle alte temperature e riconoscere in tempo i segnali di allarme.

Si parlerà dell’importanza di una corretta idratazione, della scelta degli alimenti più adatti in estate, dei comportamenti da adottare nelle ore più calde della giornata e di come mantenere ambienti freschi e ventilati. Particolare attenzione verrà data anche ai soggetti fragili, come gli anziani soli o le persone con patologie croniche.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, rientra nelle attività di prevenzione e promozione della salute territoriale, sempre più centrali nel lavoro degli infermieri di famiglia, punto di riferimento per la salute di prossimità.