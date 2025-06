Lite davanti a un circolo: un uomo accusa il gestore di aggressione, indagini in corso

È finita con un accesso al pronto soccorso una lite avvenuta ieri giovedì 12 giugno nei pressi di un circolo, dove un uomo del 1962 ha denunciato di essere stato aggredito dal gestore della struttura con un manico di scopa. Secondo quanto riportato dal richiedente, il diverbio sarebbe nato per futili motivi legati al passaggio con il proprio cane, regolarmente tenuto al guinzaglio.

Stando alla sua versione raccontata ai Carabinieri intervenuti sul posto, il gestore lo avrebbe colpito con violenza, costringendolo a recarsi autonomamente all’ospedale per ricevere cure a seguito delle contusioni riportate. Presente sul posto anche la moglie dell’uomo, che tuttavia ha riferito di non aver assistito direttamente all’alterco, ma solo di aver visto il marito allontanarsi per cercare assistenza medica.

All’arrivo delle forze dell’ordine, nessun bastone o oggetto contundente è stato rinvenuto nella zona. Sono ora al vaglio le immagini del sistema di videosorveglianza presente nei pressi del circolo, che potrebbero chiarire la dinamica dell’accaduto.

Al momento sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri per ricostruire con esattezza quanto avvenuto e verificare la fondatezza delle accuse.