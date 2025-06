Luoghi del Cuore, ecco la classifica finale: oltre 12mila voti per Fontane Rosazza, Brich Zumaglia e Palazzo Masserano

Si è chiusa nella mattinata di ieri, 12 giugno, l'edizione 2024 de “ I Luoghi del Cuore”, il più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale italiano che, dal 2003, ha raccolto 11 milioni di voti in favore di oltre 39mila luoghi in più di 6.508 comuni.

L'iniziativa, promossa dal FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano), in collaborazione con Intesa San Paolo e il patrocinio del Ministero della Cultura, ha visto come assoluti protagonisti tre luoghi simbolo del Biellese che, nel corso dei mesi scorsi, hanno raccolto migliaia di preferenze tra gli utenti, i cittadini e le associazioni. Ai voti online si sono aggiunte le firme cartacee che hanno modificato e incrementato i numeri dei punteggi finali.

Come delineato dalla classifica ufficiale, che ha visto come vincitore assoluto il Santuario di Nostra Signora delle Grazie di Nizza Monferrato (con 72.050 voti), le Fontane Parlanti di Rosazza sono risultate il “Luogo del Cuore” più votato del nostro territorio: il mosaico di ben 26 fontane (volute da Federico Rosazza e disseminate in tutto il borgo della Valle Cervo) ha ottenuto ben 4.995 voti a favore e raggiunto il 104° posto nella classifica nazionale. Si tratta indubbiamente del più grande risultato registrato nel Biellese.

Alle sue spalle si posiziona il Brich di Zumaglia, con il suo castello e l'area attrezzata, fermo al 135° posto, con 4.217 preferenze a favore. Infine, con 3.447 voti raccolti, si posiziona in 170° posizione, il Palazzo dei Principi di Masserano, la storica sede del Principato, guidato dalla famiglia Ferrero Fieschi dal 1598 al 1767, nonché una delle mete più visitate dell'intera provincia.

Visibilmente soddisfatto il capodelegazione del FAI di Biella Davide Furfaro: “Siamo contenti e fieri del risultato finale. I primi tre 'Luoghi del Cuore' del Biellese hanno superato abbondamente le 10mila preferenze. È il segno evidente di come questo censimento sia molto apprezzato e seguito dalla nostra comunità. Si è creato un forte e profondo legame tra il FAI e i biellesi. Abbiamo registrato numeri importanti di adesioni e voti, in crescita rispetto agli scorsi anni. In futuro avrei il desiderio di segnalare un unico bene collettivo del nostro territorio su cui convogliare tutte le votazioni, come già registrato in altri territori, così da ragggiungere le posizioni di vertice. Creare una sorta di programmazione della promozione del nostro patrimonio. La strada intrapresa in passato sta dando frutti molto importanti”.