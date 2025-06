Femminicidio, l’appello delle nuove generazioni: Sara Bortolozzo risponde

Ciao Greta,

è un onore essere stata citata da una giovane come te.

Le tue riflessioni sulla violenza di genere mi hanno toccata profondamente, sia come mamma che come professionista.

Il pensiero: "quella ragazza avrebbe potuto essere una mia amica, una compagna di classe… avrei potuto essere io", è lo stesso che mi gela il sangue come genitore e come professionista.

Leggendo quelle notizie penso subito a mia figlia, che si sta affacciando alla vita e a nuove esperienze in modo autonomo.

Quando la violenza spezza una vita, la ferita è profonda per la comunità e per ogni genitore.

La tua lucida consapevolezza del femminicidio come realtà vicina è un prezioso campanello d'allarme.

La violenza va oltre l'atto estremo; si manifesta in segnali subdoli. Non è uno scherzo: è meglio parlarne e prevenire.

Come coach, donna e mamma, so quanto sia difficile riconoscerla emotivamente. Sentirsi sbagliate, sentirsi la causa principale di quello che sta accadendo.

La causa non siamo noi!

Il primo passo è ascoltare le proprie sensazioni e chiedere aiuto subito a chi ti sta vicino: famiglia, insegnanti, professionisti, il numero 1522 e gli amici.

Le cause sono molteplici; la primaria è la debolezza emotiva di chi colpisce (solo un debole agisce così).

Questa incapacità deriva da debolezza emotiva, costrutti sociali (che legano controllo a forza e rifiuto a debolezza) e media che mostrano donne come oggetti al servizio dell'uomo, soprattutto sessuale.

La tua analisi sul "no" non accettato è cruciale, come evidenziato nei miei articoli.

“NO” in rete non esiste: per quale motivo si dovrebbe accettare nella realtà?

La realtà è diversa!!!

La società deve insegnare il rispetto dell'autonomia, accettando i "no". La violenza è il fallimento di questo sistema.

E hai ragione, i social spesso distorcono l'amore in possesso. Gelosia e controllo sono allarmi. Relazioni sane si basano su rispetto, fiducia, libertà e supporto.

Smettiamo di normalizzare la non-violenza come un "pregio": è la base di ogni legame.

Le ore scolastiche con esperti sono essenziali. Nelle scuole, informazione e sensibilizzazione sono la chiave per una cultura di rispetto e consapevolezza.

Io ti parlo anche di casa e di genitori, di regole: poche, utili e rispettate!

Senza la paura, da parte dei genitori e dei figli, di apparire diversi: “fanno tutti così” è la rovina di molti.

Parlo del fatto che gli adolescenti quando ti urlano in faccia “stai rompendo”, quasi sempre ti stanno dicendo “Sto crescendo, voglio cominciare a camminare da solo!!! Ma grazie per esserci, ho bisogno di sapere che sei la mia roccia!”

Le D.A.S. dimostrano che l'adolescenza va vissuta e sfogata, guidata con amorevolezza; altrimenti, può causare disastri emotivi da adulti.

Basta aver paura di essere diversi, basta agire con la massa! Ogni famiglia, ogni individuo è unico. Se qualcosa viola le nostre regole, parliamone e ascoltiamoli; decidiamo insieme a loro, ricordandoci che le decisioni più facili non sono sempre le più giuste.

Essere genitori è sempre più difficile, ed essere figli anche; esistono due mondi: uno reale ed uno virtuale, e spesso si confondono e confondono.

Abbiamo la fortuna di scegliere e cambiare idea. Usiamo il cervello, facciamo vivere ai figli la loro età, resistendo al marketing che li fa crescere in fretta per manipolarli.

Greta, il tuo articolo è un grido lucido e coraggioso. Continua a usare la tua voce per ispirare il cambiamento.

Con stima e profonda gratitudine,

Sara

#metododaccdacc #sarabortolozzofarfallecorazzate #ascoltoattivo #crescita #relazioni #comunicazione #coaching #pnl #femminicidio #regole #famiglia #teenagers #genitori