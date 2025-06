Anche a Biella donne in cammino per la pace

Anche le donne del nostro territorio dicono “sì al coraggio di osare la pace” unendosi alle “Donne in cammino per la pace” che già dallo scorso anno, raccogliendo idealmente il testimone delle “donne del sole” della Palestina e delle ‘donne che osano la pace” di Israele, si sono mobilitate e messe in cammino nelle piazze, nelle strade, nei mercati, di diverse città italiane.

In silenzio, vestite di nero, con uno straccio bianco al braccio e alcune frasi appese ai propri corpi per chiedere la pace. Anche a Biella si effettueranno diversi flash mob, in silenzio vestite di nero e con uno straccio di Pace bianco al braccio con la scritta “Cessate il fuoco”.

Questi gli appuntamenti in città dalle 17.30 alle 18.15 nei seguenti giorni e luoghi:

13 giugno via Italia davanti ai Portici del Comune

20 giugno P.zza Vittorio Veneto, di fronte rotonda via Lamarmora / via Bertodano

27 giugno Piazza Curiel, di fronte via P.Micca

4 luglio via Italia davanti ai Portici del Comune

11 luglio Giardini Zumaglini, vicino ATL