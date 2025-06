Doppio furto a Sandigliano e Gaglianico: rubati monili e denaro

Doppio furto nel Biellese. Il primo si è verificato ieri, 8 giugno, nel comune di Sandigliano: stando alle prime ricostruzioni, effettuate dalle forze dell'ordine, ignoti si sarebbero introdotti all'interno di un'abitazione passando direttamente dal garage. Una volta dentro, dopo aver rovistato in alcune stanze, avrebbero portato via alcuni monili in oro e un tablet. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.

Questa notte, invece, intorno alle 4, i militari dell'Arma si sono recati a Gaglianico dove un'attività commerciale è stata presa di mira dai malviventi. In questo caso, sarebbe stata asportata una cassa: all'interno vi sarebbero stati riposti circa 200 euro in contanti. Inoltre, i ladri sarebbero passati dal retro della struttura.

I rilievi sono a cura dei Carabinieri: a loro il compito di ricostruire le modalità dell'effrazione e individuare i presunti responsabili. Come già accaduto in passato, le forze di polizia rinnovano l’invito ai cittadini a segnalare auto o persone sospette.