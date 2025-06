Dal Nord Ovest – Auto si ribalta nella notte, conducente estratto dalle lamiere

Nelle prime ore dell'8 giugno, intorno alle 4, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in corso Gastaldi, a Vercelli, per un incidente stradale autonomo. Sembra proprio che l' autovettura, colpendo un palo della illuminazione pubblica, abbia terminato il suo percorso capovolta su un fianco.



Arrivata sul posto, la squadra ha provveduto ad estrarre la persona, rimasta incastrata dentro la macchina, grazie alle tecniche di primo soccorso sanitario, poi consegnata ai sanitari della Croce Rossa per il trasporto in ospedale. Contemporaneamente si è proceduto con la messa in sicurezza del mezzo alimentato a GPL e dell' area interessata. Presenti anche gli agenti della Polizia e i Carabinieri