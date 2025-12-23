Sciatore travolto da una valanga, operazione di salvataggio nella vicina Valsesia

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno operato ieri pomeriggio ad Alagna Valsesia per la ricerca di uno sciatore disperso durante un fuoripista.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 13.30 da un familiare che lo attendeva alla base degli impianti. Sul posto sono intervenute le squadre a terra del Soccorso Alpino civile, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del soccorso piste che hanno iniziato a battere i versanti alla ricerca di qualche traccia, in condizioni meteo proibitive a causa della nebbia. Grazie a un miglioramento della visibilità, nel corso del pomeriggio è intervenuto l'elicottero della Guardia di Finanza che, utilizzando l'Imsi Catcher, ha potuto agganciare il segnale emesso dal cellulare del disperso e a individuare un'area in cui si trovava presumibilmente l'uomo.

Grazie a questa indicazione, le squadre a terra si sono concentrate su alcune piccole valanghe che solcavano il versante a valle del Col d'Olen e, intorno alle 17.30 grazie a un'unità cinofila da valanga della Finanza, sono riusciti a individuare l'uomo sepolto. Era incosciente e in ipotermia ma aveva le vie aeree libere per cui sono state immediatamente avviate le manovre di rianimazione cardiopolmonare nella speranza di salvargli la vita. Erano presenti i sanitari del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese che hanno potuto prestargli un trattamento avanzato.

Per accelerare le operazioni di recupero, poiché la visibilità era buona dal lato valdostano, è stato attivato l'elisoccorso in modalità notturna da Aosta ma in itinere la missione è abortita a causa della nebbia. È stato quindi necessario procedere con il trasporto via terra e poi con gli impianti di risalita fino ad Alagna dove il paziente è stato caricato su un'autoambulanza per il trasferimento a Borgosesia dove è giunto il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte per l'ospedalizzazione a Torino dove l'uomo è stato ricoverato in codice rosso pochi minuti fa.