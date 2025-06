Giornata mondiale oceani, Pichetto: “Pressioni crescenti, proteggerli è difendere futuro”

“In un momento di pressioni crescenti, dal cambiamento climatico all’inquinamento, fino alla perdita di biodiversità, proteggere gli oceani significa difendere il nostro futuro. La salute del Mediterraneo è strettamente legata a quella degli oceani. E l’Italia è in prima linea, con accordi e progetti concreti per la conservazione e il ripristino degli habitat marini, nel solco degli obiettivi globali condivisi dalle Nazioni Unite”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani.

A partire da domani e fino al 13 giugno, si terrà a Nizza la Terza Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano (UNOC-3): un appuntamento cruciale per affrontare le sfide legate alla protezione degli oceani e alla promozione di un’economia blu sostenibile. L'obiettivo è conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine, con il traguardo del 30% di aree marine protette entro il 2030, come previsto dal Quadro Globale per la Biodiversità di Kunming-Montréal.

“Serve una visione integrata - spiega Pichetto - che unisca tutela ambientale e sviluppo sostenibile, con azioni per proteggere la biodiversità e gli ecosistemi, coinvolgendo sempre di più settori strategici come la pesca, il turismo e il trasporto marittimo”. Nel Mediterraneo, l'Italia è attiva con diverse iniziative, tra cui il Progetto MER, l’Accordo Pelagos, la designazione dell’Area Marina Particolarmente Sensibile (PSSA) e il contenimento delle emissioni del traffico marittimo, in linea con l’obiettivo globale 30by30.