Biella: "Scarsa propensione a creare zone verdi"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Caro Direttore,

Desidero portare alla sua cortese attenzione la poca propensione a creare zone verdi all’interno della nostra città. Fin dal rifacimento della Piazza Duomo, dove è stata tolta un’intera fila di alberi, le varie Amministrazioni le ritengo poco attente al verde. Prendiamo come esempi il restyling di Piazza Vittorio Veneto o la realizzazione della piazzetta adiacente la funicolare, dove non si è minimamente pensato a realizzare spazi verdi, con alberi e arbusti.

Sono stato recentemente a Francoforte e, come in molte città del nord Europa, sono evidenti cura e attenzione rivolte al verde urbano.

Noto con piacere che qualcosa si sta muovendo, vedasi spartitraffico centrale in Via Lamarmora. Speriamo sia di incentivo per una Biella sempre più accogliente e piacevole da vivere.

Grazie"