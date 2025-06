Tre incidenti sulle strade biellesi: un motociclista finisce in ospedale

Mattinata movimentata a Occhieppo Inferiore, dove intorno alle ore 10.00 della giornata di ieri, venerdì 6 giugno, si è verificato un incidente stradale tra un’auto e una moto in Strada ai Monti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure a un motociclista, trasportato in ospedale per le cure del caso. L’uomo di 64 anni, residente a Graglia, è ora in attesa di prognosi medica.

Alla guida dell’autovettura coinvolta, una donna di 77 anni residente a Muzzano. L’esatta dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento e sarà oggetto di approfondimento da parte dei Carabinieri del NORM, giunti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità.

Nel tardo pomeriggio, invece, un secondo episodio ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Alle ore 17.00, a Biella, si è verificato un altro incidente stradale, fortunatamente senza feriti. L’evento ha però provocato un acceso diverbio tra i due automobilisti coinvolti, tanto da rendere necessario l’intervento delle Forze di Polizia. Il caso è stato successivamente trasmesso alla Questura per competenza di settore, con l’obiettivo di riportare la calma e chiarire eventuali responsabilità.

Un ulteriore sinistro stradale è avvenuto alle ore 22:00, ma non si conoscono i dettagli. I Carabinieri del NORM sono intervenuti per sostenere la stesura del CID, ma non sembra ci siano ulteriori complicazioni.