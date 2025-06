Biella Rugby saluta i primi quattro giocatori FOTO

La stagione appena conclusa rimarrà per sempre nella memoria del Biella Rugby: una cavalcata entusiasmante culminata con la promozione alla Serie A Elite, il massimo campionato italiano di rugby. Un traguardo storico costruito con il lavoro quotidiano, la forza del gruppo ed il talento dei suoi componenti.

Il club, la dirigenza e lo staff tecnico rivolgono ai giocatori un sincero grazie a Salvo Lipera, Santiago Gilligan, Martin Perez Caffe e Tom Price, colonne portanti della squadra dentro e fuori dal campo, che dalla prossima stagione non vestiranno più la nostra maglia. Le loro gesta rimarranno negli annali della società e nel cuore dei tifosi gialloverdi.

Coach Alberto Benettin: “Salvo Lipera è un ragazzo eccezionale arrivato a Biella due anni fa da Cus Genova. Ci ha colpiti fin da subito, prima di tutto come persona: disponibile, generoso, sempre pronto a mettersi al servizio della squadra. In campo ha dimostrato grande spirito di sacrificio e una costante voglia di migliorarsi. Con umiltà e impegno è cresciuto giorno dopo giorno, fino a diventare uno dei piloni più forti del campionato. Santiago Gilligan merita un capitolo a parte. Lo ringraziamo tanto, dal mio punto di vista è stato il miglior giocatore della storia del Biella Rugby, un esempio per i ragazzi, tanto in campo quanto in allenamento. Ci ha sempre dato una grossa mano in tutte le partite che abbiamo affrontato. Ha fatto la differenza e tanto del merito della vittoria del campionato va proprio a lui. In bocca al lupo per il suo futuro. Perez Caffe è un ragazzo molto determinato e serio. Arrivato da Monferrato tre anni fa, ha compiuto un percorso di costante crescita grazie anche al nostro preparatore Fraser Murray. Da sempre forte in attacco, ha lavorato duramente per migliorare in fase difensiva riuscendoci pienamente. Aveva già ricevuto offerte importanti lo scorso anno, felici per lui che si accinge ad affrontare una nuova esperienza. Tom Price è stato un vero esempio di professionalità e serietà. Preciso, lucido, ordinato, serio: anche lui come Gilligan ha dato un grosso esempio a tutti quanti. Ha dato un contributo concreto E silenzioso alla squadra, ha aiutato i più giovani, è stato veramente un piacere averlo con noi. Ha concluso la sua esperienza a Biella con una partita da top player esattamente quando ce n’era bisogno. Anche a lui, come a tutti gli altri, un sincero grazie e un enorme in bocca al lupo. Le porte di questo club, per voi, rimangono sempre aperte”.