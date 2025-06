"In moto senza vista": quando l’inclusione viaggia su due ruote

Domenica 22 giugno 2025, da Vercelli prenderà il via “In moto senza vista”, un’iniziativa promossa dalla sezione Angeli in Moto Biella-Vercelli in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Vercelli. L’obiettivo è offrire alle persone con disabilità visiva l’opportunità di partecipare a un motogiro organizzato in totale sicurezza, grazie al supporto di volontari e motociclisti che mettono a disposizione tempo, mezzi e passione.

Ma l’evento non si rivolge solo ai partecipanti con disabilità: "In moto senza vista” è anche un invito aperto a tutta la comunità — cittadini, gruppi biker, famiglie e amici — a unirsi per costruire insieme una rete di relazioni, esperienze condivise e autentica inclusione.

Il ritrovo è previsto alle ore 9:15 presso il Piazzale della Basilica di Sant’Andrea, in via Galileo Ferraris 99, a Vercelli. Dopo la formazione degli equipaggi, la carovana partirà intorno alle 9:45 in direzione Basilica di Superga (Torino), lungo un percorso selezionato per garantire comfort e tranquillità.

Ad attendere i partecipanti, una visita accessibile al complesso sabaudo, con il supporto di volontari formati e attenti alle esigenze specifiche delle persone cieche e ipovedenti. A seguire, ci sarà un pranzo conviviale, prima del rientro a Vercelli nel pomeriggio, sempre in modalità scortata.

Ogni moto che trasporterà una persona con disabilità visiva sarà accompagnata da un mezzo di appoggio, per garantire la massima sicurezza lungo tutto il tragitto.

"In moto senza vista” è un’esperienza inclusiva e partecipativa, che invita alla scoperta del volontariato in movimento. L’iniziativa nasce all’interno della rete di Angeli in Moto, un’associazione presente su tutto il territorio nazionale, da sempre impegnata in attività di volontariato al servizio delle persone più fragili. Coniugando la passione per le due ruote e l’impegno sociale, Angeli in Moto offre servizi completamente gratuiti di assistenza, distribuzione di beni di prima necessità, farmaci e ausili sanitari.

L’invito è rivolto: alle persone cieche e ipovedenti associate UICI di Vercelli, Biella e Novara, ai volontari e motociclisti della rete Angeli in Moto, ai gruppi biker, ai cittadini curiosi, agli amici e ai famigliari che vogliono contribuire a un progetto sociale dal grande valore umano.

Per ricevere informazioni, offrire la propria disponibilità come motociclista o volontario, oppure partecipare come passeggero, è possibile contattare Rino Cavagna, Responsabile territoriale Angeli in Moto – Sezione Biella/Vercelli al numero 348 2334434.