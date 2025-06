Grande prestazione per Bertinotti Rondi al Valsugana Historic per la Rally & co FOTO

Gran bel risultato sulle strade Trentine per Marco Bertinotti ed Andrea Rondi in occasione del 13° Valsugana Historic gara valida per il campionato italiano rally autostoriche. Per la prima volta in gara su strade mai viste prima sulla gialla porsche 911 il duo biellese ha colto la 4° posizione assoluta andando nel contempo a vincere il secondo raggruppamento e consentendo alla Rally & co di arrivare 4° nella coppa scuderie. Cinque le prove speciali disputate con l'ultima annullata causa un incidente per fortuna senza gravi conseguenze "Una bellissima gara su strade a noi sconosciute ma stupende -dice Marco- Volevamo fare una gara prima del Lana e questa era l'occasione giusta per prepararci al meglio. Il quarto posto assoluto e la vittoria di raggruppamento è una grande soddisfazione per me ed Andrea che come sempre è stato perfetto. "

Prossima gara in programma il rally della lana il 21 giugno valido per il campionato italiano autostoriche